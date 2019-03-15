Для підвищення тарифів УЗ на вантажоперевезення немає передумов, - експерт

УЗ не може назвати причини підвищення тарифів на вантажоперевезення, зазначив Каленков

"Укрзализныця", которая является компанией-монополистом, не может назвать причины повышения тарифов на грузоперевозки на 25%, ведь явных предпосылок для этого нет. Об этом по итогам расширенной встречи по вопросам проблем транспортной системы заявил глава объединения "Укрметаллургпром” Александр Каленков, сообщает РБК-Украина.

"За прошлый год расходы грузоотправителей выросли на 30-35%, это было связано с 15% повышением тарифа непосредственно УЗ, а также либерализацией вагонной составляющей. Ни одна промышленность любой страны мира не может вынести такое повышение на треть. В начале 2019 года мы снова столкнулись с позицией, что железнодорожной компании нужны деньги", — подчеркнул Каленков.

При этом глава объединения считает, что любые тарифы должны быть взвешенными. Можно попросту взять все доходы и расходы УЗ, оценить разницу и адекватно подойти к цене. При этом, подчеркнул эксперт, важно проконтролировать монополиста в вопросе искусственного повышения тарифа.

"Выносятся два вопроса на широкое обсуждение: автоматическая индексация тарифа, а также единовременное повышение на 14%. Как я понял, в ходе дискуссии все поняли — автоматическая индексация сейчас несвоевременная. То, что у нас называется тарифом, — не отображает реальную себестоимость грузовых перевозок. Сначала будет создана Независимая комиссия по урегулированию тарифов в сфере транспорта, которая и создаст методику, реальную себестоимость перевозок и мы сможем вернуться к обсуждению вопроса", - уверен эксперт.

Кроме того, по мнению Каленкова, более детальный разбор идеи с единовременным тарифом показывает — реальная потребность "Укрзализныци" не 15, а 7%.

"Расходы выросли на 8,5 млрд гривен. Они получили дополнительный доход, не связанный с индексацией — 4,3, млрд гривен. Вот эти 4 млрд можно компенсировать, подняв тариф не на 15, а на 7%. Об этом говорил и я, и "Укрзализныця". Если же есть другие предложения, то давайте их обсуждать в рамках рабочей комиссии, которая будет создана вскоре...", — считает глава объединения "Укрметаллургпром".