Підвищенням ренти на руду Україна сама себе витісняє з іноземних ринків, - ІСС Ukraine

Фото: видобуток руди (з відкритих джерел)

Введенні в дію норми про підвищення ренти на видобуток руди закликають відтермінувати

Підвищення ренти на видобуток руди, передбачене в змінах до Податкового кодексу (законопроект 1210), призведе до витіснення українських металургів зі світових ринків.

Про це заявив президент ІСС Ukraine, член Світової ради МТП Володимир Щелкунов.

"Іноземні країни підтримують своїх виробників. А ми що? Левова частка всіх бюджетних надходжень іде від експорту металургійної продукції. Ми й так тримаємо ті ринки на межі рентабельності. А тут взяли й підвищили ренту на металургійну руду в півтора раза. Меткомбінати, ГЗК звертаються з відкритими листами до всіх інституцій – ми не проти перегляду ренти. Але не зараз. Одним таким рішенням просто ми самі себе витісняємо з іноземних ринків. Ми стали неконкурентоспроможні", - сказав Щелкунов.

На його думку, введенні в дію норми про підвищення ренти на видобуток руди треба відтермінувати, принаймні на рік, поки мине коронакриза.

"Давайте відтермінуйте введення цієї норми, принаймні на рік, коли мине ця криза. Якщо держава не може підтримати вітчизняного виробника фінансово, то принаймні не вводьте йому більше навантаження", - наголосив Щелкунов.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

Із закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди або відкласти її введення в дію на рік виступили також "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", "Запорізький залізорудний комбінат".

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Автор: Олександра Діденко