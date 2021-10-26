RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Підвищення тарифів на розподіл газу: Регулятор назвав верхню межу

Автор: Олександр Білоус

Тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП щорічно, як правило, у грудні попереднього року. Поки жодних рішень щодо тарифів на наступний рік не ухвалювалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

"За оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати рамки інфляційних процесів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у НКРЕКП, наміри окремих операторів газорозподільних мереж (облгазів) суттєво підвищити тарифи на розподіл природного газу "не означають, що такі наміри можуть бути реалізовані".

У проектах розрахунків, які публікуються операторами газорозподільчих мереж (облгазів) на своїх офіційних сайтах в жовтні цього року, пропонується зростання тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік від 61% (ВАТ "Кіровоградгаз") до 443% (АТ "Луганськгаз"). Оператори пояснюють такі проекти розрахунків здебільшого різким зростанням ринкової ціни природного газу.

"Проте, НКРЕКП затверджує не бажані тарифи і не наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи", - йдеться в повідомленні.

Обґрунтованість усіх проектів розрахунків, наданих до НКРЕКП, буде ретельно перевірена. Досвід минулих років свідчить, що тарифи на розподіл природного газу затверджуються у розмірах, які значно нижче, ніж попередньо розраховані операторами газорозподільчих мереж (облгазів), зазначили у НКРЕКП.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року інфляція в Україні очікується на рівні близькому до 10% (грудень до грудня).

Читайте РБК-Україна в Google News
ТарифиЦіна на газ