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Підвищення тарифів на "комуналку": Кличко назвав суму боргу киян

Автор: Артур Родивилов

Заборгованість киян за послуги ЖКГ, в тому числі і за тепло і гарячу воду, сьогодні становить близько 4 млрд. грн. Вона вище, ніж у минулі роки.

Про це розповів мер столиці Володимир Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що підняття ціни на газ створює велику соціальну напруженість.

Мер Києва нагадав, про ініційовану Асоціацією міст України зустріч з прем'єр-міністром України, представниками уряду і депутатами, на якій обговорювалися питання ціни на газ для населення і компенсації для теплопостачальних підприємств різниці в тарифах між фіксованою і ринково ціною на газ.

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"Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо врегулювати питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємствам теплопостачання. У будь-якому випадку питання компенсації не може бути покладено на місцеві бюджети. Адже 4 млрд грн за опалювальний сезон тільки в Києві - це непідйомна сума для міста. Це може призвести до банкрутства комунальних підприємств теплопостачання", - сказав Кличко.

Нагадаємо, у Києві місцеві жителі влаштували тарифний протест. Протестувальники під Офісом президента України виступають за зниження цін на газ.

Як повідомляло РБК-Україна, в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях поновилися акції протесту через тарифи на газ.

Разом з тим тарифний протест також проходить у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Детальніше про тарифну кризу в країні читайте в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

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