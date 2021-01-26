Підвищення тарифів на електроопалення вплине на 400 тисяч сімей, - Разумков

Зростання тарифів на електроенергію суттєво вплине на 400 тисяч українських родин, які використовують електричне опалення. Компенсація буде виплачуватися громадянам у повному обсязі.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За словами Разумкова, Верховна рада зараз шукає механізм для виділення необхідної суми з бюджету.

"Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яку використовує 3000 кВт на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 грн, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця складає 2340 грн. Це велике навантаження на українські сім'ї. Близько 400 тисяч таких сімей по Україні", - розповів Разумков.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня до 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за обсяг понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.