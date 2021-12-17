Підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання цін на продукти, - економіст

Через підвищення тарифу на розподіл газу зростуть ціни на всі товари та послуги для українців, адже виробники закладуть свої витрати в ціни. Також збільшиться заборгованість за комунальні послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена економічного дискусійного клубу Олега Пензіна.

"Це вдарить і по нас з вами, тому що в ціні товару, який буде вироблятися на українських підприємствах з урахуванням цього газу, рано чи пізно він опиниться у нас з вами на полицях. І ми будемо його оплачувати. В кінці кінців кінцевий споживач оплачує все", - сказав Пензін у ефірі телеканалу "Україна 24".



На його думку, зростання тарифу на розподіл газу також вдарить по комунальній сфері, де й без того важка ситуація, адже існує велика заборгованість за надані послуги. Економіст наголосив: влада не буде ухвалювати рішення про реструктуризацію боргів підприємств ЖКГ вічно.



"Ми з вами весь час знаходимося в тій борговій ямі. І власне доти, доки ситуація буде по цінах на газ такою, як вона є, то треба розуміти, що навряд чи люди стануть багатші, а підприємства ЖКГ знайдуть кошти для того, щоб погасити борги", - сказав Пензін.

