Підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання цін на продукти, - економіст

Через підвищення тарифу на розподіл газу зростуть ціни на всі товари та послуги для українців, адже виробники закладуть свої витрати в ціни. Також збільшиться заборгованість за комунальні послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена економічного дискусійного клубу Олега Пензіна.
"Це вдарить і по нас з вами, тому що в ціні товару, який буде вироблятися на українських підприємствах з урахуванням цього газу, рано чи пізно він опиниться у нас з вами на полицях. І ми будемо його оплачувати. В кінці кінців кінцевий споживач оплачує все", - сказав Пензін у ефірі телеканалу "Україна 24".
На його думку, зростання тарифу на розподіл газу також вдарить по комунальній сфері, де й без того важка ситуація, адже існує велика заборгованість за надані послуги. Економіст наголосив: влада не буде ухвалювати рішення про реструктуризацію боргів підприємств ЖКГ вічно.
"Ми з вами весь час знаходимося в тій борговій ямі. І власне доти, доки ситуація буде по цінах на газ такою, як вона є, то треба розуміти, що навряд чи люди стануть багатші, а підприємства ЖКГ знайдуть кошти для того, щоб погасити борги", - сказав Пензін.
Раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що Антимонопольний комітет має зацікавитися облгазами Фірташа, які хочуть необґрунтовано підвищити тариф на розподіл газу.
Нагадаємо, нещодавно низка облгазів подала проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%. Пояснюється це різким зростанням ринкової ціни природного газу.
Раніше повідомлялося, якими будуть тарифи на розподіл газу з 1 січня і в яких регіонах платитимуть найбільше.