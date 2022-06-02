Підвищення ставки врятує країну від гіперінфляції, але "вдарить" по Мінфіну, - експерти

"Реальна інфляція сьогодні більше 26%. Але це з урахуванням адміністративно регульованих цін (енергоресурси, послуги). Якщо прибрати регулювання, то інфляція буде на рівні 40-45%. Те, що зараз зробив Нацбанк - це вимушений крок та констатація факту (високих інфляційних ризиків, - ред.). Я сподіваюся, що шокова терапія дозволить стабілізувати ситуацію і підштовхне уряд і Нацбанк до спільних дій як щодо забезпечення економічного розвитку, так і щодо насичення ринку продукцією критичного споживання", - заявив Уманський.

Він зазначив, що ситуація перебуває на межі інфляційної спіралі, і зараз, за ​​умов війни, критично важливо забезпечити економічну безпеку бізнесу та купівельну спроможність населення, яке втрачає роботу.

"Тут виклик для уряду колосальний. Але поки що, на жаль, немає відповідей на ці виклики. Уряд реагує вже на факт, що відбувся (наприклад ситуація з паливом, - ред.), а роботи з прогнозування ситуації щодо товарів критичного споживання, що стосується того, де може виникнути дефіцит і як забезпечити його покриття не видно. Коли інфляція йде вище 20%, ризик виходу в гіперінфляцію величезний", - заявив Уманський.

"Зараз НБУ багато хто критикуватиме, і я б приєднався до їх числа, якби не ризик гіперінфляції, з яким можна боротися поки вона не почалася", - зазначив екс-міністр фінансів.

На думку голови аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександра Паращія, різке підвищення облікової ставки з 10 до 25% завдасть серйозного удару по Міністерству фінансів.

"Для Мінфіну і реального сектора - це великий удар. На мою думку, занадто сильний, щоб спокійно таку дію сприймати", - сказав експерт.

Він зазначив, що через зростання облікової ставки суттєво зростуть ставки за кредитами та ОВДП.

"Ставки за кредитами та ОВДП тепер відлетять у космос, - заявив Паращій. - Зараз Мінфін розміщує ОВДП під 10-11%, а після збільшення облікової ставки розміщення може подорожчати вдвічі".

Паращій вважає, що на депозитах рішення НБУ не позначиться.

"Схоже, вони (НБУ, - ред.) ставить за мету забезпечити курсову стабільність, знизити тиск на золотовалютні резерви. Але чи вийде це - незрозуміло. Як ми бачимо, ставки за депозитами з початку активних бойових дій знизилися, і причина тут зрозуміла - банкам ті депозити не потрібні, тому що немає кого кредитувати. Відповідно, не факт, що це рішення сильно змінить ситуацію з депозитами. А ось що це точно змінить - це збільшить доходи банків, причому на рівному місці", - зазначив експерт.