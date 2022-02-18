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Підвищення ренти призведе до зростання цін на газ в Україні, - економіст

Автор: Наталія Гурковська

Збільшення ренти на газ призведе до зростання цін на нього і вплине на інфляційний тиск на економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву економіста Андрія Блінова.

"Підвищення ренти, звичайно, по-перше, не стимулює внутрішній видобуток. По-друге, воно збільшує вартість газу. І відповідно це чинить додатковий інфляційний тиск", - сказав він.

Блінов підкреслив, що у разі збільшення ренти на газ внутрішній видобуток в Україні знижуватиметься.

"Мені здається, що в даному випадку це такий дуже проінфляційний фактор і фактор, який не буде спрямований на поповнення саме фізичного ресурсу газу, що досить сильно бракує і що значною мірою призводить до того, що у нас на сьогоднішній день промислове споживання газу все скорочується, і це відповідно позначається взагалі на можливостях української промисловості виготовляти свій продукт", - підсумував він.

Нагадаємо, 11 лютого Кабмін зареєстрував законопроект, що передбачає збільшення ренти на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 74%.

Раніше, 9 лютого, у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до 69%.

В Асоціації газодобувників попередили про ризик зупинення видобутку газу через різке підвищення податків та загрозу повернення до газової залежності від Росії.

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