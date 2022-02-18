Підвищення ренти призведе до зростання цін на газ в Україні, - економіст

Збільшення ренти на газ призведе до зростання цін на нього і вплине на інфляційний тиск на економіку.

"Підвищення ренти, звичайно, по-перше, не стимулює внутрішній видобуток. По-друге, воно збільшує вартість газу. І відповідно це чинить додатковий інфляційний тиск", - сказав він.

Блінов підкреслив, що у разі збільшення ренти на газ внутрішній видобуток в Україні знижуватиметься.

"Мені здається, що в даному випадку це такий дуже проінфляційний фактор і фактор, який не буде спрямований на поповнення саме фізичного ресурсу газу, що досить сильно бракує і що значною мірою призводить до того, що у нас на сьогоднішній день промислове споживання газу все скорочується, і це відповідно позначається взагалі на можливостях української промисловості виготовляти свій продукт", - підсумував він.