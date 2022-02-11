Підвищення ренти на газ погіршить інвестпривабливість України, - Concorde Capital

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитра Хорошуна.

"Пропонована зміна механізму ренти на природний газ в Україні знизить рентабельність власного капіталу набагато більше, ніж аналогічна нещодавня зміна щодо роялті на залізну руду. Інвестиційна привабливість України загалом також постраждає", - йдеться у звіті аналітика.

За словами аналітиків Concorde Capital, влада прагнутиме підвищити ренту з 1 квітня, однак вони припускають, що завдяки діалогу уряду з видобувними компаніями конкретні ставки податків можуть бути переглянуті.

"Ми вважаємо, що переговори (між українськими виробниками природного газу та урядом) про зміну пропозиції можуть бути доречними. Зокрема, ми не виключаємо, що ставки роялті в остаточній редакції закону будуть нижчими, ніж у проекті від 9 лютого", - резюмували в інвесткомпанії.