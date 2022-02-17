Підвищення ренти на газ означає повернення "Газпрому" на український ринок, - екс-прем’єр

Підвищення ренти на український газ призведе до скорочення видобутку і в перспективі до повернення російського "Газпрому" на український ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра (2014-2016) Арсенія Яценюка.

"Об’єктивно, якщо буде прийнято рішення про підвищення ренти на газ, то це означає: перше - здорожчання самого газу; друге - падіння обсягів видобутого газу; третє - в перспективі двох-трьох років падіння доходів державного бюджету, тому що зараз ціни високі, а вони впадуть; четверте - це фактично означає повернення російського "Газпрому" на український енергетичний ринок", - пояснив екс-прем’єр.

Він нагадав, що Україна відмовилася купувати газ у російського "Газпрому" ще у 2015 році.

"Росія не має газового зашморгу, ще одного тиску на Україну. Я тому категорично проти виступаю таких драконівських ставок, які приведуть Україну до енергетичної залежності від Росії, які зменшать обсяги видобутку газу і які фактично знищують енергетичну газову незалежність України", - наголосив Яценюк.