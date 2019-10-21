Підвищення ренти за видобуток залізної руди псує інвестклімат, - експерт

Податкові законодавчі ініціативи, до лобіювання яких може бути причетний олігарх Ігор Коломойський, ще більше погіршують інвестиційний клімат в Україні. Таку думку висловив економічний експерт Сергій Фурса.

"Багато в чому все залежить від судової реформи і реформи СБУ. Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес. Величезне розчарування викликає відкат земельної реформи, коли замість ліберальної моделі вибирають модель дуже спокійненько, яка не стане сигналом для інвесторів", - підкреслив Фурса.

Найбільший приплив інвестицій, за словами експерта, останніми роками був у відновлювану енергетику – сонце і вітер. Зараз влада намагається ініціювати перегляд тарифів у цій сфері, що теж буде поганим сигналом інвесторам.

За словами Фурси, деякі податкові зміни, які пропонує влада в законопроєктах №1053 і №1073, є позитиви. але є й негативні, як у №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністративних податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві".

"Ініціативу щодо залізної руди (№1210) критикують дуже справедливо. Підвищення ренти на видобуток залізної руди – це було чисте бажання Коломойського, яке виникло нізвідки, яке не відповідає нормальним світовим практикам і дійсно псує інвестклімат", - наголошує Фурса.

Нагадаємо, як заявили у Федерації роботодавців, прийняття непродуманих змін в Податковий кодекс в законопроекті 1210 може завдати значної шкоди українській економіці.