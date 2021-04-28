Підвищення податків викликає зростання цін в країні на товари і послуги, - економіст

Підвищення податків в Україні спровокує уповільнення економіки і автоматично призведе до зростання цін на товари і послуги.

"Підвищення ПДВ викликає миттєве зростання інфляції і збільшує перерозподіли на користь бюджету з кишень людей і нормального бізнесу. Швидше це буде мінус додатковий, який призведе до уповільнення економіки", - сказав Найман.

За його словами, статистика всіх країн показує, що підвищення ПДВ або акцизів викликає миттєве збільшення цін на цю величину. Тому, за його прогнозом, у разі підвищення ставки ПДВ в Україні всі ціни на товари та послуги зростуть.

