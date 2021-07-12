Підвищення податків і реформа корпоративного управління: що СН розгляне на фракції

Парламентська фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання. Воно відбудеться ввечері.

"Про засідання фракції, яке відбудеться сьогодні ввечері. На порядку денному законопроекти: про регулювання обігу канабісу в медичних цілях, про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро, про стимулювання розвитку електротранспорту", - розповіла депутат.

Нардеп зазначила, що СН розгляне і суперечливий законопроект №5600 про збалансованість бюджетних надходжень.

"Плюс обговоримо важливий для мене законопроект про реформу корпоративного управління держпідприємствами", - додала Гришина.