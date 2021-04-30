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Підвищення податків призведе до того, що в країні не залишиться бізнесу, - експерт

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 11:39
Підвищення податків призведе до того, що в країні не залишиться бізнесу, - експерт Фото: влада не допомагає малому бізнесу в кризу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська влада не допомагає малому бізнесу в кризу, а навпаки - підвищує податки, що змусить його піти в тінь.

Про це заявив президент Української ресторанної Асоціації Сергій Трахачов.

"Ми вже рік розмовляємо з владою на різних рівнях з приводу навпаки зниження податків, зниження ПДВ до 7% - це європейська практика. Весь світ, всі держави думають і планують вперед розуміють, що для того, щоб отримати більше податків потрібно знизити їх ставку, якщо ставка досить висока", - розповів Трахачов.

Він також зазначив, що бізнес вкрай негативно ставиться до ініціативи української влади підвищити податки. І підкреслив: результатом стане не збільшення доходів бюджету, на яке розраховує влада, а навпаки - їх зниження і відхід бізнесу в тінь.

"Підняття податків у будь-якій сфері зараз призведе не до підвищення надходжень, а до виключення, до ще більших закриттів і відходу в тінь тих, хто залишиться", - сказав Трахачов.

Крім того, він нагадав, що дії уряду, який вводить локдауни і забороняє роботу малого бізнесу, призвели до того що підприємці змушені були за минулий рік скоротити робочі місця на третину.

"Вже рік, коли ми знаходимося вже в стані пандемії, коли держава не допомагає, а тільки забороняє працювати", - підкреслив Трахачов.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

У свою чергу інвестаналітик Ерік Найман вважає, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

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