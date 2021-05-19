Підвищення податків несумісне зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко

Влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

"В Україні сьогодні 49% економіки в тіні. Нам потрібно докорінно міняти податкову систему для всіх. Нам треба міняти базу оподаткування, яка сьогодні в тіні, і знижувати мінімум вдвічі податки", - сказала Тимошенко.

На її думку, ініціативи влади щодо збільшення податкового навантаження на бізнес призведуть до його знищення. Вона наголосила: такими діями влада руйнує майбутнє країни.

"Вони рухаються зовсім по іншій стратегії, яка несумісна зі зростанням української економіки, зі зміцненням наших українських товаровиробників. Вони сьогодні по суті руйнують шанс України стати сильною індустріальною державою, в тому числі і у сфері високих технологій", - додала Тимошенко.

