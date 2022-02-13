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Підвищення податку на видобуток власного газу змусить Україну збільшувати імпорт, - економіст

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Київ, Неділя 13 лютого 2022 10:57
Підвищення податку на видобуток власного газу змусить Україну збільшувати імпорт, - економіст Фото: підвищення податку на видобуток газу змусить збільшувати імпорт (прес-служба "Нафтогазу")
Автор: Артем Горовенко

Ідея кратно підвищити податки на видобуток українського природного газу призведе до заморожування всіх проектів з розвитку родовищ і обернеться обвалом обсягів видобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічного експерта Віктора Скаршевського в Facebook.

"В умовах постійного зростання ціни газу на світовому ринку Україні потрібно збільшувати видобуток, а не збирати в бюджет побільше грошей "тут і зараз". В цілому, ініціатива Гетманцева призведе, в кінцевому підсумку, до зменшення можливостей збільшення власного видобутку газу і збільшення його імпорту, тобто до ще більшої енергозалежності", - заявив експерт.

Він також зазначив, що вимивання грошей видобувних компаній негативно відіб'ється на рівні інвестицій в нарощування видобутку. В історії України вже був момент, коли ставки ренти на газ досягали 70% - частина 2014 і весь 2015 рік.

В результаті цього країна на два роки повністю заморозила інвестиції у видобуток газу, додав експерт.

Нагадаємо, 9 лютого в Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

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