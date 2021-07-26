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Підвищення гарантованої суми банківських вкладів у два рази: директор ФГВФО назвала дату

Автор: Олександр Білоус

Верховна рада вже ухвалила в першому читанні законопроект №5542-1, яким передбачено збільшення гарантованої суми банківських вкладів з 200 до 400 тисяч гривень. Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут очікує, що закон запрацює наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Рекрут "Укрінформу".

"Перше читання ми успішно пройшли. Якщо все відбуватиметься за планом, то у вересні-жовтні очікуємо, що депутати остаточно підтримають законопроект. І 2021 рік ми закінчимо з новою сумою гарантування та з новим капіталом Фонду", - сказала вона.

Нагадаємо, 30 червня Верховна рада прийняла за основу законопроект №5542-1. Документ передбачає підвищення суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 200 до 400 тисяч гривень до 31 грудня 2022 року і до 600 тисяч гривень - з 1 січня 2023 року. Закон також надасть Ощадбанку статус учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відзначимо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект про входження державного Ощадбанку в ФГВФО. У разі банкрутства банку держава більше не буде гарантувати вклади.

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