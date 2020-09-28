Підвищувати тарифи на електроенергію в умовах кризи неприйнятно, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії в умовах кризи вдарить по конкурентоспроможності продукції вітчизняної промисловості.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Це для промисловості в умовах коронакризи неприйнятно", - заявив Омельченко.

На його думку, окрім підвищення тарифів у компанії "Укренерго" повинні бути й інші механізми, які б могли сприяти погашенню заборгованості.

"Треба випускати облігації державної позики, брати кредити ЄБРР, змінювати систему ПСО, відкривати ринок для всіх компаній, у тому числі державних", - вважає Омельченко.

За словами експерта, вирішувати завдання погашення заборгованості лише підвищенням тарифів "Укренерго" - неефективно.

"Це повинен бути комплекс рішень. Все це повинно бути збалансовано і прораховано, щоб промисловість не втратила своєї конкурентоспроможності на міжнародних ринках", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-годину до 313,07 грн / МВт-годину, тобто, на 30%.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до закриття промислових підприємств та падіння економіки.