Повстанцы в Сирии просят помощь в утилизации химического оружия режима Асада, - СМИ

"Сирийский народ перенес огромные страдания и ранения из-за преступного применения режимом Башара Асада запрещенного на международном уровне орудия против невинных мирных жителей", - говорится в заявлении.

Повстанцы подчеркнули, что это "вопиющее" нарушение всех международных конвенций и гуманитарных ценностей. В связи с этим они призвали международное сообщество "поддержать полную ликвидацию всего орудия массового поражения в Сирии".

Известно, что повстанцы заявили о желании сотрудничать с Организацией по запрету химического оружия (ОЗХО), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и ядерным надзорным органом ООН. Это необходимо, чтобы расследовать программы и запасы орудия массового уничтожения, которые принадлежат режиму сирийского диктатора Асада.

При этом CNN отмечает, что на момент публикации их заявление было неясно, взяли ли южные повстанцы под свой контроль склады орудия.