Пошкоджені 100 будинків та поранені. Малин під Житомиром піддався ракетному удару

"По території нашої громади російською федерацією вкотре було завдано ракетний удар. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та близько 100 будинків. Дякуючи Богу, жертв серед цивільного населення немає, але є троє поранених", - розповів Ситайло.

За словами мера, зараз на місці події працюють рятувальники та слідчо-оперативна група. Упродовж дня відновлять електропостачання в мікрорайоні, що постраждав.

Нагадаємо, сьогодні від ранку жителі Житомирської області повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги. Їх почули в районі міста Малин. Пізніше цю інформацію підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

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