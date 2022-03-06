Через пошкодження газопроводу частина Донецької та Запорізької областей залишились без газу

Диспетчери Оператора ГТС України сьогодні зафіксували різкий стрибок тиску в газотранспортній системі, який свідчить про пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ-Донецьк-Маріуполь. Це відбулося внаслідок обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГТСУ .

За даними прес-служби, через неможливість підтримувати тиск, газопровід перекрито, без газопостачання 24 ГРС у регіоні. Близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишаться без газу.

"Газовики шукають технічні рішення, щоб мінімізувати втрати та повернути газ споживачам. Наразі неможливо приступити до ліквідації аварії через високу інтенсивність бойових дій", - йдеться в повідомлені.

Наразі залишаються зупиненими 39 газорозподільних станцій у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській та Херсонській областях.