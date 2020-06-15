Пошкодження угорського меморіалу в Сваляві: названа попередня причина

У Закарпатській області поліція перевіряє інформацію про пошкодження панно на території меморіального комплексу у Сваляві. Попередньо встановлено, що ушкодження могла спричинити негода.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Закарпаття.

Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували подію і почали перевірку. На місці інциденту в ході огляду слідчі попередньо встановили, що несприятливі погодні умови пошкодити панно.

Поліція встановлює додаткові обставини події. Якщо факт вандалізму буде підтверджений, поліції пообіцяли встановити винних.

Нагадаємо, 14 червня у Свалявському меморіальному комплексі вандали осквернили панно на Стіні плачу.

Пізніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що осквернення матеріалів експозиції на задній частині Стіни плачу в меморіальному парку - спроба дестабілізувати ситуацію на Закарпатті.