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Поворозник про обшуки: комусь політично вигідно, щоб Київ зупинився

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 16:41
Поворозник про обшуки: комусь політично вигідно, щоб Київ зупинився Фото: Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Метою масових обшуків у Києві є дестабілізація ситуації у столиці.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на прес-конференції.

"Два тижні тривають обшуки і перевірки ключових комунальних підприємств та департаментів КМДА, виїмки та візити до посадових осіб додому, за результатами яких нічого не вилучається. Ще раз повторю: для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, потрібно діяти за законом, а не виламувати двері і дестабілізувати роботу. Такі дії паралізують роботу міста та спрямовані на блокування добудови Подільсько-Воскресенського мосту, будівництва метро на Виноградар, реконструкції колій швидкісного трамвая, ремонту та реконструкції доріг і мостових переходів, будівництва садочків та шкіл, оновлення парків. А головне - можуть поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону, зокрема, реконструкцію теплових мереж. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилося, але наслідки відчують усі кияни", - підкреслив Поворозник.

Він наголосив на тому, що з понад 70 обшуків, проведених у столиці, 53 взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА.

"Загалом на сьогодні проведено понад 70 обшуків, враховуючи комерційні структури та обшуки вдома у посадовців. Із них 53 - взагалі не стосуються комунальних підприємств та департаментів КМДА", - підкреслив перший заступник голови КМДА.

Він зазначив, що місто системно співпрацює з правоохоронцями.

"За цей період Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 аудитів і передав матеріали до правоохоронних органів за 316 об’єктами аудитів. А за інформацією, яку ми отримали від правоохоронців, за всіма кримінальними провадженнями підготовлено всього 52 повідомлення про підозру відповідальним у правопорушеннях особам, за 27 кримінальними провадженнями обвинувальні акти передано до суду", - підсумував Поворозник.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко відповів президенту на випади через ситуацію в Києві. Він заявив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки.

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