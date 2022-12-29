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Полный запрет УПЦ Московского патриархата поддерживают большинство украинцев

Фото: большинство украинцев поддерживают полный запрет УПЦ Московского патриархата (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 года 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, еще 24% выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, более половины (52%) опрошенных граждан согласны с тем, что деятельность Украинской православной церкви (Московского патриархата) скорее способствует российской агрессии.

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КМИС