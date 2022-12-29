Полный запрет УПЦ Московского патриархата поддерживают большинство украинцев

По данным опроса, еще 24% выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

Лишь 12% респондентов считают, что ничего не стоит делать и не следует вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь некоторые возможные случаи правонарушений.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.