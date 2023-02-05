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Полномасштабной войны с Россией можно было избежать: Резников назвал условия

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Киев, Воскресенье 05 февраля 2023 16:56
Полномасштабной войны с Россией можно было избежать: Резников назвал условия Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину можно было предотвратить. Для этого страны Запада должны были принять ряд важных решений.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если остановили бы "Северный поток-2", если бы прекратили доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать российские активы олигархов - этой войны можно было бы избежать", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не напал бы на Украину, если бы у НАТО хватило смелости принять страну в Альянс.

Также мы писали, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, война России против Украины - это давно задуманный план Кремля по расширению государства.

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