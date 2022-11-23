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"Полная чушь". У Шольца резко ответили на обвинения Джонсона

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Берлин, Среда 23 ноября 2022 23:30
"Полная чушь". У Шольца резко ответили на обвинения Джонсона Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал "полной чепухой" утверждение бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает РБУ-Украина со ссылкой на BILD.

"Полная чушь",- прокомментировали в офисе немецкого канцлера Олафа Шольца заявление Джонсона о том, что Германия хотела поражения Украины в войне.

Хебештрайт также сослался на речь Олафа Шольца от 27 февраля, когда тот заявил в Бундестаге, что Германия дает "четкий ответ" на нападение России.

"Как вы знаете, вчера мы решили, что Германия будет поставлять Украине оружие для защиты страны", - напомнил слова Шольца его спикер.

Напомним, Борис Джонсон рассказал, как союзники Украины, в том числе Германия, смотрели на перспективы войны в феврале.

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Великобритания Борис Джонсон Олаф Шольц
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