"Полная чушь". У Шольца резко ответили на обвинения Джонсона
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт назвал "полной чепухой" утверждение бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона по поводу войны в Украине.
Об этом сообщает РБУ-Украина со ссылкой на BILD.
"Полная чушь",- прокомментировали в офисе немецкого канцлера Олафа Шольца заявление Джонсона о том, что Германия хотела поражения Украины в войне.
Хебештрайт также сослался на речь Олафа Шольца от 27 февраля, когда тот заявил в Бундестаге, что Германия дает "четкий ответ" на нападение России.
"Как вы знаете, вчера мы решили, что Германия будет поставлять Украине оружие для защиты страны", - напомнил слова Шольца его спикер.
Напомним, Борис Джонсон рассказал, как союзники Украины, в том числе Германия, смотрели на перспективы войны в феврале.
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