Як війна вплинула на погоду та точність прогнозів: відповідь Укргідрометцентру

"У нас немає даних всіх спостережень з окупованих територій. Це впливає на розрахунки, оскільки розрахунок погоди робиться на основі фактичної погоди, фактичних даних. І якщо немає спостережень, або станції не в змозі передати дані, це впливає на прогноз", - сказала вона.

За її словами, відсутність локаторів спричиняє неможливість прогнозувати такі явища, як град шквали, оскільки супутникової інформації для цього недостатньо.

За її словами, загалом погода в Україні у 2022 році не відрізняється від попередніх років, і війна на неї не вплинула. "Як вона могла вплинути? Погода є погода", - сказала вона.

Голеня зазначила, що навесні в Україні було трохи холодніше норми. "Але таке трапляється. Це не новина", - сказала вона.

Крім того, липень був прохолодним, близьким до норми. "Але це не означає, що такого не було", - додала синоптик.