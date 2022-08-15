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Як війна вплинула на погоду та точність прогнозів: відповідь Укргідрометцентру

Фото: погода в Україні у 2022 році не відрізняється від попередніх років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна та окупація частини території України вплинула на точність прогнозів погоди через відсутність даних. Водночас погода у 2022 році в Україні не відрізняється від попередніх років.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У нас немає даних всіх спостережень з окупованих територій. Це впливає на розрахунки, оскільки розрахунок погоди робиться на основі фактичної погоди, фактичних даних. І якщо немає спостережень, або станції не в змозі передати дані, це впливає на прогноз", - сказала вона.

За її словами, відсутність локаторів спричиняє неможливість прогнозувати такі явища, як град шквали, оскільки супутникової інформації для цього недостатньо.

За її словами, загалом погода в Україні у 2022 році не відрізняється від попередніх років, і війна на неї не вплинула. "Як вона могла вплинути? Погода є погода", - сказала вона.

Голеня зазначила, що навесні в Україні було трохи холодніше норми. "Але таке трапляється. Це не новина", - сказала вона.

Крім того, липень був прохолодним, близьким до норми. "Але це не означає, що такого не було", - додала синоптик.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

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