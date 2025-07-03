В Воздушных силах разоблачили российского "крота": наводил ракеты и дроны на аэродромы

Детали дела

Как установило расследование, майор был завербован оккупантами через свою бывшую жену, которая работает на ФСБ во временно оккупированном Мелитополе.

Его главной задачей был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, россияне пытались получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

Координировал подрывную деятельность "крота" кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.

"В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары", - говорится в сообщении.

В СБУ указали, что вовремя обнаружили предателя, задокументировали контакты с представителями ФСБ и провели комплекс мероприятий, чтобы обезопасить раскрытые локации.

Что грозит

Майору Воздушных сил объявили подозрение в государственной измене, совершенной по сговору в условиях военного положения. Он взят под стражу. Военному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также заочно объявлено подозрение в государственной измене его экс-жене, которая сейчас находится на временно оккупированной территории.

Фото: СБУ разоблачила "крота" в Воздушных силах ВСУ (ssu.gov.ua)