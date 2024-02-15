В Воздушных силах не исключают, что сегодня Украину могли атаковать ракетами КНДР

Россия сегодня могла атаковать Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о ракетах КN-23, обломки которых уже находили в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "Радио Свобода".
"Также баллистика пошла сегодня, шесть баллистических ракет из Воронежской области. Мы сообщили об этих ракетах, что, скорее всего, "Искандер-М". А также не исключено и применение северокорейских ракет КN-23, обломки которых уже зафиксированы на территории нашего государства", - сказал он.
Спикер подчеркнул, что сбивание любой цели - это сложная работа. Но для сбития некоторых типов ракет не хватает средств.
"Крылатые ракеты, "Шахеды" сбиваются, управляемые авиационные Х-59, вы видите в статистике, в частности, воздушного командования "Восток". Но ведь для баллистики нужно, соответственно, средства. Поэтому и "Искандер", и "Кинжал", и С-300 те же... Против них вообще другие средства борьбы надо... Поэтому сейчас все имеющиеся возможные способы применяются, чтобы их уничтожать. В частности, я уже упомянул и о РЭБ", - добавил Игнат.
Он также подчеркнул, что российские ракеты не просто так кружили над Украиной, поскольку враг понимает, что есть потенциальные места, где могут быть поражены и ракеты, и дроны.
Утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов. Вражеские ракеты долетели даже до западных областей Украины. Под ударом были Львов, Киев, Запорожье, Днепр, Полтавская область и другие регионы.
Воздушные силы ВСУ позже отчитались, что всего было 26 пусков ракет. Украинская ПВО сбила 13 целей.
В результате вражеской атаки есть пострадавшие, в частности, во Львове и Запорожье.
Детальнее о сегодняшней атаке и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.