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В Воздушных силах не исключают, что сегодня Украину могли атаковать ракетами КНДР

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня могла атаковать Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о ракетах КN-23, обломки которых уже находили в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "Радио Свобода".

"Также баллистика пошла сегодня, шесть баллистических ракет из Воронежской области. Мы сообщили об этих ракетах, что, скорее всего, "Искандер-М". А также не исключено и применение северокорейских ракет КN-23, обломки которых уже зафиксированы на территории нашего государства", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что сбивание любой цели - это сложная работа. Но для сбития некоторых типов ракет не хватает средств.

"Крылатые ракеты, "Шахеды" сбиваются, управляемые авиационные Х-59, вы видите в статистике, в частности, воздушного командования "Восток". Но ведь для баллистики нужно, соответственно, средства. Поэтому и "Искандер", и "Кинжал", и С-300 те же... Против них вообще другие средства борьбы надо... Поэтому сейчас все имеющиеся возможные способы применяются, чтобы их уничтожать. В частности, я уже упомянул и о РЭБ", - добавил Игнат.

Он также подчеркнул, что российские ракеты не просто так кружили над Украиной, поскольку враг понимает, что есть потенциальные места, где могут быть поражены и ракеты, и дроны.

Массированная атака 15 февраля

Утром 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами разных типов. Вражеские ракеты долетели даже до западных областей Украины. Под ударом были Львов, Киев, Запорожье, Днепр, Полтавская область и другие регионы.

Воздушные силы ВСУ позже отчитались, что всего было 26 пусков ракет. Украинская ПВО сбила 13 целей.

В результате вражеской атаки есть пострадавшие, в частности, во Львове и Запорожье.

Детальнее о сегодняшней атаке и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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