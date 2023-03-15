В Воздушных силах рассказали, сколько ракет сбили силы ПВО с начала массированных российских атак

Он отметил, что Россия израсходовала огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины.

"После 9 марта (очередной массированной атаки - ред.) уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, их тоже более 650 было сбито", - сказал спикер.

Игнат также напомнил, что министр обороны Алексей Резников во время встречи с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном сообщил, что 820 ракет - и крылатых, и баллистических - были применены врагом по нашей критической инфраструктуре с сентября.

Отметим, что речь идет только о высокоточных и дальнобойных ракетах, однако Россия также использует ракеты типа Х-22, С-300 и другие управляемые авиационные ракеты.

Напомним, 9 марта россияне осуществили очередную массированную атаку по Украине. В результате обстрелов есть жертвы, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры в ряде регионов.

Добавим, что во время атаки 9 марта РФ выпустила по Украине 81 ракету, в том числе 20 "Калибров" и 8 иранских дронов. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.

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