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В Воздушных силах рассказали, чем россияне атаковали Украину ночью

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"За ночь были воздушные тревоги. Применял враг несколько ударных БПЛА типа Shahed и крылатые ракеты типа "Искандер-К", - рассказал Игнат.

По его словам, это предварительные результаты.

"Сейчас данные все же уточняются. Как, собственно, удалось отбить и эту вражескую атаку", - добавил спикер.

Ночная атака по Украине

Ночью 22 августа российская армия в очередной раз атаковала территорию Украины.

В частности, россияне под утро нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно пострадал один человек. Из-за ракетной атаки разрушений подверглись 20 частных домов, повреждена линия электропередач.

Также сегодня ночью российская армия атаковала беспилотником Синельниковский район области. Враг попал в частное предприятие, после чего возник пожар. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по территории района, повредили линию электропередач и другую гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, ночью по окрестностям Запорожья россияне нанесли два ракетных удара и атаковали тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты устраняют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала.

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