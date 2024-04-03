В Воздушных силах рассказали, есть ли угроза со стороны авиации в Беларуси

В Воздушных силах не исключают возможность авиационных атак с территории Беларуси на фоне наступления российских войск с ее территории в начале полномасштабной войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.
"Мы уже видели, как так называемый белорусский президент предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационное применение с их территории", - отмечает Евлаш.
Он отметил, что поскольку российская авиация за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит учения на территории Беларуси, используя ее аэродромы - угроза существует.
"Поэтому, конечно, угрозу она (Беларусь - ред.) несет. И, в том числе разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к разному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", - сообщает спикер Воздушных сил ВСУ.
Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.
Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.
Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.
Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.
Подробнее о том, как Беларусь помогает России в войне против Украины читайте - в материале РБК-Украина.
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