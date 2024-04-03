RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах рассказали, есть ли угроза со стороны авиации в Беларуси

Фото: спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Воздушных силах не исключают возможность авиационных атак с территории Беларуси на фоне наступления российских войск с ее территории в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

"Мы уже видели, как так называемый белорусский президент предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационное применение с их территории", - отмечает Евлаш.

Он отметил, что поскольку российская авиация за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит учения на территории Беларуси, используя ее аэродромы - угроза существует.

"Поэтому, конечно, угрозу она (Беларусь - ред.) несет. И, в том числе разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к разному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", - сообщает спикер Воздушных сил ВСУ.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, стоит отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

Подробнее о том, как Беларусь помогает России в войне против Украины читайте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьРосавиацияВойна России против Украины