В Воздушных силах рассказали, есть ли угроза со стороны авиации в Беларуси

"Мы уже видели, как так называемый белорусский президент предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем авиационное применение с их территории", - отмечает Евлаш.

Он отметил, что поскольку российская авиация за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния и проводит учения на территории Беларуси, используя ее аэродромы - угроза существует.

"Поэтому, конечно, угрозу она (Беларусь - ред.) несет. И, в том числе разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к разному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", - сообщает спикер Воздушных сил ВСУ.