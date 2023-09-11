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В Воздушных силах рассказали об атаке на Украину: что известно на сейчас

Фото: спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала Украину 11 сентября, использовав группу дронов-камикадзе и два типа ракет. При этом ПВО сбила около 14 вражеских дронов, а большинство ракет не достигли цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

Атака "Шахедами"

По словам Игната, в направлении Днепропетровской и Запорожской областей были направлены "Шахеды". Так, с направления Ейска (Краснодарский край) была направлена группа "Шахедов".

"Именно было запущено 9 ударных БПЛА. Затем эта цифра выросла. В ближайшее время мы предоставим официальную информацию", - рассказал он.

Как отметил спикер, на данный момент уничтожено около 12 БПЛА. Кроме того, "есть еще информация по Сумщине".

"Таким образом можно говорить, что будет большая цифра. Около 13-14 беспилотников были уничтожены. Есть еще информация об одном сбитом беспилотнике неустановленного типа", - констатировал Игнат.

Противорадиолокационные ракеты и Х-59

Кроме того, как добавил Игнат, противник атаковал 11 сентября Украину и противорадиолокационными ракетами и ракетами Х-59.

"Это ракеты (противорадиолокационные, - ред.), которые запускаются с тактической авиации Су-34 и Су-35. Также атаковали управляемыми авиационными ракетами Х-59. Очевидно, что большинство не достигло своих целей. Результаты мы обнародуем впоследствии", - добавил Игнат.

Напомним, в Кривом роге Днепропетровской области уже второй раз 11 сентября раздаются взрывы.

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