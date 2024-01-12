В Воздушных силах прокомментировали слова Зеленского о "секретном" дальнобойном оружии в ВСУ

"Знаете, я бы не хотел особо комментировать слова президента. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Не сбили, видимо, а уничтожили. Сбить - это больше касаются в небе", - сказал Игнат.

По его мнению, речь идет о "тех вещах, которые все уже давно обсудили и несколько подзабыли" - уничтожение как вертолетов врага, так и самолетов непосредственно на аэродромах базирования.

"Именно об этом, вероятно, говорил президент. Поэтому, конечно, средства, которые нам поставляют партнеры, высокоточное дальнобойное оружие - это именно то, что нужно нам для сдерживания агрессора. Как в воздухе, так и нанесение ему ударов по земле. Все прекрасно понимают, какие это средства. Это и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, которые нужны Украине для того, чтобы отражать воздушный терроризм агрессора", - пояснил спикер.

Что предшествовало

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, о котором пока нельзя говорить. С ее помощью за сутки уничтожили 26 вертолетов.

"Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить, но партнеры поймут. Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что с помощью такого оружия Украина защищалась. Это была часть обороны нашей страны, поскольку ВСУ уничтожили тех, "кто атаковал и полностью контролировал небо".