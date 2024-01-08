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В Воздушных силах предположили, почему РФ запускает ракеты по Украине с Каспийского моря

Понедельник 08 января 2024 19:13
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В Воздушных силах предположили, почему РФ запускает ракеты по Украине с Каспийского моря Иллюстративное фото: в Воздушных силах предположили, почему РФ запускает ракеты по Украине с Каспийского моря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты запускают по Украине ракеты с района Каспийского моря, потому что враг, вероятно, боится их падения на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, иногда российские ракеты теряют радиолокационную привязку к своей целе, срабатывают самоликвидаторы или падают в другом месте, чем планировалось. В Воздушных силах называют такие случаи обозначением “не достигли своих целей”.

Игнат рассказал, что подобные случаи видели и на видео, когда половина российского села была уничтожена крылатой ракетой. И их, вероятно, больше, чем все видят в СМИ и соцсетях.

"Не зря оккупанты запускают ракеты с района Каспийского моря, над морем. Потому что есть вероятность несхода ракеты - что она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову… Именно поэтому Волгодонск и район Каспийского моря являются наиболее частыми районами, откуда россияне запускают ракеты", - добавил спикер.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 8 января, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине.

Всего враг запустил по нашей стране 51 ракету. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 18.

Такое количество сбитых ракет объясняется тем, что большинство целей, которые враг запустил по Украине, летели по баллистической траектории и их могут сбивать только зенитные ракетные комплексы наподобие Patriot. Это объяснил сегодня Юрий Игнат.

Более детально о работе украинской ПВО - в материале РБК-Украина.

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