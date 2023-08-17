RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах объяснили увеличение количества тревог в последнее время

Фото: Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке. Враг поднимает авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Вчера было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле", - сказал он.

По его словам, соответственно россияне поднимают авиацию, в том числе штурмовую авиацию.

"И собственно истребители, постоянно работающие в небе", - добавил Игнат.

Воздушные тревоги

По данным Генштаба, украинские военные за последние сутки сбили 16 дронов типа Shahed-136/131 и две ракеты, выпущенные российскими кафирами по территории Украины.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в некоторых областях Украины в ночь на 16 августа. Российские войска дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался один из портов.

В ночь на 15 августа российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела.

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении южнее освобожденного Урожайного на западе Донецкой области наши воины имели успех.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна России против Украины