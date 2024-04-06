RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах показали видео отбития атаки РФ в Херсонской области ночью

Фото: в Воздушных силах показали видео отбития атаки РФ в Херсонской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мобильные огневые группы ПВО в ночь на 6 апреля сбили шесть дронов-камикадзе оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"На видео - боевая работа херсонцев по вражеским ударным БПЛА", - рассказал он.

По словам Олещука, шесть сбитых "шахедов" в ночь на 6 апреля - на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады.

Обстрел Херсонской области

Российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав несколько десятков дронов и ракеты разнвх типов. В частности ПВО удалось сбить 28 из 32 дронов-камикадзе РФ и три ракеты из 6.

В частности, на юге Украины удалось сбить 14 российских "шахедов", половину из них - в Херсонской области, где оккупанты устроили нетипичную атаку, обстреляв агропредприятие, начался пожар. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьПВО