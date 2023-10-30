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В Воздушных силах показали работу зенитчиков по сбитию российских ракет ночью (видео)

Иллюстративное фото: в Воздушных силах показали работу зенитчиков по сбитию российских ракет ночью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские зенитчики сбили две российские управляемые авиационные ракеты Х-59 во время ночной атаки оккупантов по территории нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Отметим, что на видео - боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток" 30 октября 2023 года.

Так, в понедельник ночью наши военные сбили две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"Благодарю всех, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью", - написал Олещук.

Ночной обстрел Украины

Отметим, что этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины.

Так, силы ПВО сбили две вражеские ракеты над Днепропетровской областью. Однако обломки упали в Днепровском районе - там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

В Николаевской области было уничтожено пять вражеских БПЛА "Shahed-131/136". Из-за падения обломков одного из сбитых дронов возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района.

В Кировоградской области также были сбиты все враждебные цели. Там обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.

В общей сложности украинским силам ПВО удалось сбить все 14 российских целей - две ракеты Х-59 и 12 дронов-камикадзе.

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