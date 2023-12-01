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В Воздушных силах показали ночную работу ПВО по "Шахедам" в Херсонской области

Фото: в Воздушных силах показали ночную работу ПВО по "Шахедам" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и управляемой ракетой. В Воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"В который раз спасибо всем защитникам неба за уничтоженные этой ночью "Шахеды"! Особо хочу отметить воинов 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", - написал Олещук под видео.

На кадрах - впечатляющая боевая работа херсонских зенитчиков.

Атака РФ по Украине 1 декабря

Российские войска ночью 1 декабря атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и одной управляемой ракетой.

Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БПЛА Shahed-136/131.
Основное направление удара - юг и восток страны.

Пуски дронов осуществлялись по двум направлениям: мыс Чауда - оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск - РФ. Также оккупанты нанесли удар управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БПЛА, одна управляемая авиационная ракета Х-59.

В частности, в Николаевской области ПВО уничтожило 8 "Шахедов".

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