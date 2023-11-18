В Воздушных силах показали, как сбивали дроны РФ во время атаки ночью (видео)

Российские войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе по территории Украины, но Силы обороны сбили 29 из 38 БПЛА. В частности, ПВО работала и на юге.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал командующего Воздушных сил Николая Олещука, Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
"На видео - ночная боевая работа на южном направлении 18 ноября 2023 года!" – подписал кадры Олещук.
В частности, по данным генерала, один из вражеских дронов из ПЗРК уничтожил будущий сержант - старший солдат Николай Салабуда - стрелок-зенитчик взвода охраны Херсонской зенитной ракетной бригады.
"Это его первый пуск и первое сбитие! Николай посвящает свой успех побратимам, отмечающим ныне День сержанта!" - отметил Олещук.
Кроме этого, на юге пограничники уничтожили 3 российских дрона-камикадзе.
"Сегодня ночью мобильные огневые группы пограничников Одесского отряда "сняли" с неба 2 вражеских БпЛА. А пограничники Морской охраны обнаружили заходивший с моря дрон-камикадзе с помощью тепловизора", - рассказали в ГПСУ.
Пограничники уничтожили 3 российских дрона-камикадзе на юге (t.me/DPSUkr)
Как уверяют пограничники, меткой стрельбой "шахед" поразили и его маршрут закончился далеко от побережья.
Российские войска на протяжении восьми часов - с вечера 17 ноября до утра 18 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе, запуская их волнами в группах с Курской области РФ.
Тревога была объявлена дважды, причем ПВО работала сразу в нескольких областях, в частности, в Киевской, где все цели, направлявшиеся в сторону столицы, были сбиты.
При этом, в Одесском районе все же поврежден объект энергетики, ранен один человек, а 2 тысячи семей остались без света. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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