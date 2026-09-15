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В Воздушных силах дали положительный прогноз по оружию против реактивных "Шахедов"

20:35 15.09.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Науменко
Фото: российский беспилотник "Шахед" в небе (Getty Image)

Украина работает над перехватчиками для реактивных "Шахедов", которые Россия все чаще использует во время атак. В воздушных силах видят перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В начале июля украинские военные пригласили большую группу производителей для испытания нового поколения дронов-перехватчиков. Их разработали для противодействия реактивным ударным беспилотникам, которые Россия активно применяет в последние месяцы.

Впрочем, испытания прошли не так, как планировалось. По словам двух источников, знакомых с ходом учений, часть перехватчиков имела проблемы с управлением на высоких скоростях.

Почему реактивные дроны стали проблемой

Некоторые из украинских перехватчиков в ходе испытаний развивали скорость более 400 км/ч. По словам собеседников Reuters, на таких показателях аппаратами было сложно управлять, а некоторые из них упали на соседние поля и в леса.

Результаты тестов показали, с каким вызовом Украина сталкивается в преддверии зимы. Речь идет не только о необходимости защищаться от российских баллистических ракет посредством ограниченного количества западных систем ПВО. Россия также использует более быстрые и мощные дроны.

По данным украинских военных, в течение трех летних месяцев РФ примерно в шесть раз увеличила использование дронов с реактивными двигателями.

В ВСУ говорят о потере инициативы

Несмотря на активную работу над новыми средствами противодействия, украинские военные признают, что Россия имеет преимущество в этом направлении.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Украина снова потеряла инициативу в сфере реактивных дронов.

"По реактивным дронам мы снова полностью потеряли инициативу - это факт", - заявил он.

По его словам, российские военные уже наладили массовое производство и применение реактивных дронов типа "Шахед". В то же время у Украины пока нет достаточно эффективного ответа на эту угрозу.

Украина готовит новые перехватчики

В то же время в Воздушных силах дают более положительный прогноз по украинским разработкам.

Заместитель командующего Воздушными силами Украины Юрий Черевашенко признал трудности, возникающие при создании скоростных дронов-перехватчиков. Однако, по его словам, Украина уже близка к внедрению ряда серийных недорогих решений.

"Я уверен, что в скором времени мы сможем полностью сформировать класс вооружения, которое будет эффективным в противодействии беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с реактивным двигателем", – сказал Черевашенко Reuters.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противодействие реактивным "Шахедам" является главным вызовом для украинского ВПК. По его словам, есть новые разработки, которые тестируются в ускоренном темпе.

По состоянию на 15 сентября Украина успешно опробовала еще один перехватчик российских реактивных "Шахедов". Во время теста дрон удалось поразить, однако разработчикам еще предстоит доработать систему управления перехватчиком.

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