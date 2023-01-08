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Воздушные силы уничтожили беспилотник над Днепропетровской областью

Фото: Воздушные силы уничтожили беспилотник над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В воскресенье, 8 января, над Днепропетровской областью Воздушные силы Украины сбили российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Как рассказал начальник местной военной администрации, военные воздушного командования "Восток" уничтожили над областью разведывательный БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.

Также мы писали, что в украинской разведке объяснили, как в иранских дронах оказались детали из западных стран, особенно из США.

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дрониДнепропетровская областьПВО