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Воздушные силы "приземлили" российский Су-25 и пять беспилотников

Фото: Воздушные силы "приземлили" российский Су-25 и пять беспилотников (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Авиация ВСУ за сутки уничтожила семь воздушных целей, в том числе штурмовик и БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжают наносить удары по вражеским позициям, технике и логистике оккупантов различными типами вооружения, добавляют в ВС ВСУ.

В течение суток 19 сентября зенитными ракетными подразделениями уничтожены:

  • штурмовик Су-25,

  • управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59

  • Пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

Напомним, по данным британской разведки, за последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов, а с начала вторжения их число сократилось примерно на 55. Россия не имеет превосходства в воздухе.

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Вооруженные силы Украины