RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы предупреждают о возможных пусках ракет: где объявили тревогу

Фото: Воздушные силы предупреждают о возможных запусках врагом крылатых ракет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Воздушных силах ВСУ предупредили о возможных пусках врагом крылатых ракет. Однако эта информация о запусках еще проверяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 с акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Там отметили, если пуски реальные, ориентировочное время оглашения воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10:50.

Затем в Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе для Полтавской и Сумской области.

Юг - ракетная угроза

Как информируют в Воздушных силах, есть ракетная опасность для южных регионов.

"Вероятные пуски крылатых ракет "Калибр". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - добавляют в сообщении.

По состоянию на 10:49 карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога расширилась

Отбой ракетной опасности по областям

Обстрелы Украины

Напомним, как ранее отметил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, Россия не планирует прекращать обстрелы Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Также, по его словам, отсутствие обстрелов Киева в последние дни вряд ли следует рассматривать как уменьшение атак на столицу.

Добавим, что этой ночью наши силы ПВО сбили три дрона-камикадзе. По одному в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПВОВоздушные силы Украиныракетный удар