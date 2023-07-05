Воздушные силы предупреждают о возможных пусках ракет: где объявили тревогу

"Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 с акватории Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Там отметили, если пуски реальные, ориентировочное время оглашения воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10:50.

Затем в Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе для Полтавской и Сумской области.

Юг - ракетная угроза

Как информируют в Воздушных силах, есть ракетная опасность для южных регионов.

"Вероятные пуски крылатых ракет "Калибр". Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - добавляют в сообщении.

По состоянию на 10:49 карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога расширилась

Отбой ракетной опасности по областям

Обстрелы Украины

Напомним, как ранее отметил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, Россия не планирует прекращать обстрелы Украины ракетами и дронами-камикадзе.

Также, по его словам, отсутствие обстрелов Киева в последние дни вряд ли следует рассматривать как уменьшение атак на столицу.

Добавим, что этой ночью наши силы ПВО сбили три дрона-камикадзе. По одному в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

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