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Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. В части Украины объявили тревогу (отбой)

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Украина, Вторник 27 июня 2023 21:51
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. В части Украины объявили тревогу (отбой) Фото: Спасатели (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена в ряде областей. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 21:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. В части Украины объявили тревогу (отбой)

Что известно об угрозе

Вражеские Ту-22м3 движутся в сторону акватории Азовского моря. Они взлетели с аэродрома Моздок, что в Северной Осетии. Угроза ракетной опасности для:

  • Востока;
  • Юга;
  • Центра Украины.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили в Воздушных силах.

Пуски ракет

Воздушные силы сообщили, что были зафиксированы пуски вражеских ракет. Сейчас они летят в направлении Запорожья.

Отбой тревоги

По состоянию на 22:34 отбой воздушной тревоги в областях.

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. В части Украины объявили тревогу (отбой)

Напомним, что сегодня российские военные 27 июня обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.

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