Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. В части Украины объявили тревогу (отбой)
Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена в ряде областей. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 21:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Что известно об угрозе
Вражеские Ту-22м3 движутся в сторону акватории Азовского моря. Они взлетели с аэродрома Моздок, что в Северной Осетии. Угроза ракетной опасности для:
- Востока;
- Юга;
- Центра Украины.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили в Воздушных силах.
Пуски ракет
Воздушные силы сообщили, что были зафиксированы пуски вражеских ракет. Сейчас они летят в направлении Запорожья.
Отбой тревоги
По состоянию на 22:34 отбой воздушной тревоги в областях.
Напомним, что сегодня российские военные 27 июня обстреляли Кременчугский район Полтавской области ракетами Х-22.
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