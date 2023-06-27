Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе. В части Украины объявили тревогу (отбой)

Воздушная тревога в Украине сегодня объявлена в ряде областей. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 21:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Что известно об угрозе

Вражеские Ту-22м3 движутся в сторону акватории Азовского моря. Они взлетели с аэродрома Моздок, что в Северной Осетии. Угроза ракетной опасности для:

Востока;

Юга;

Центра Украины.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавили в Воздушных силах.

Пуски ракет

Воздушные силы сообщили, что были зафиксированы пуски вражеских ракет. Сейчас они летят в направлении Запорожья.

Отбой тревоги

По состоянию на 22:34 отбой воздушной тревоги в областях.