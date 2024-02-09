RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы предупредили о возможных пусках ракет с Ту-95: что известно

Фото: Воздушные силы предупредили о возможных пусках ракет с Ту-95 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские бомбардировщики Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Военные предупредили о возможных запусках крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Что известно об угрозе

"Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет", - говорится в сообщении.

По данным воздушных сил, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20.

Предварительная массированная атака России по Украине

Напомним, что в последний раз Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации и не только 7 февраля. Тогда под ударом оказался Киев и область, Харьков, Николаев и Дрогобыч.

В частности, при обстреле враг использовал 64 средства воздушного нападения, включая ракеты и дроны. Силы обороны сбили 44 из них.

Существенные последствия были в Киеве, где от падения обломков горела многоэтажка в Голосеевском районе. Тогда погибли 4 человека, а еще десятки получили ранения.

Подробно о прошедшей массированной атаке РБК-Украина писало в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиРакетный удар