Воздушные силы предупредили об активности бомбардировщиков Ту-95МС

В России фиксируется повышенная активность шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.
"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении.
Воздушные силы заявили, что в случае возникновения ракетной угрозы или запуска крылатых ракет будет предоставлена дополнительная информация.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно принимать меры безопасности.
Ту-95МС - это советский стратегический бомбардировщик, модернизированная версия которого активно используется Россией в войне против Украины. Эти самолеты стали одним из основных средств для нанесения ракетных ударов по украинской территории.
Эти самолеты несут на борту разнообразные крылатые ракеты, такие как Х-101, которые могут поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью.
Россия часто использует Ту-95МС для массированных ракетных обстрелов, что приводит к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
В ночь на 19 августа в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ударов. Также в воздушном пространстве некоторых регионов зафиксировали 11 вражеских дронов.
В Киевской области слышали взрывы и силы ПВО осуществляли перехват беспилотников.
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