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Воздушные силы предупредили об активности бомбардировщиков Ту-95МС

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В России фиксируется повышенная активность шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении. 

Воздушные силы заявили, что в случае возникновения ракетной угрозы или запуска крылатых ракет будет предоставлена дополнительная информация.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно принимать меры безопасности.

Ту-95МС

Ту-95МС - это советский стратегический бомбардировщик, модернизированная версия которого активно используется Россией в войне против Украины. Эти самолеты стали одним из основных средств для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

Эти самолеты несут на борту разнообразные крылатые ракеты, такие как Х-101, которые могут поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью.

Россия часто использует Ту-95МС для массированных ракетных обстрелов, что приводит к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Ночная атака

В ночь на 19 августа в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ударов. Также в воздушном пространстве некоторых регионов зафиксировали 11 вражеских дронов.

В Киевской области слышали взрывы и силы ПВО осуществляли перехват беспилотников.

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