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Воздушные силы показали работу ПВО Skynex (фото, видео)

Фото: ПВО Skynex во время стрельб в Украине (facebook.com/kpszsu)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные провели стрельбы из комплекса ПВО Skynex. Герммания передала одну такую систему в апреле 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ, Militarnyi.

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины выполнили практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex", - говорится в сообщении командывания Воздушных сил.

Как пишет Militarnyi, на кадрах видно, как военнослужащие Воздушных Сил снаряжают 35-мм боеприпасами пушечную установку, работают за пультом управления и на оптическую систему комплекса фиксируют поражение воздушной цели.

Что известно о ПВО Skynex

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО достаточно новая, поскольку была представлена ​​в ноябре 2021 года.

Главная задача Skynex - это противовоздушная оборона. Эти пушечные установки, прежде всего, используются для защиты важных стационарных военных объектов и, в частности, критической инфраструктуры.

 

ПВО Skynex во время стрельб в Украине (facebook.com/kpszsu)

ПВО Skynex в Украине

В январе сообщалось, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявленный новый пакет помощи.

Через три месяца, уже в апреле, у Украины появился еще один комплекс ПВО Skynex, переданный Германией. Еще в феврале 2023 года сообщалось, что Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex.

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