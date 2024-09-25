Воздушные силы показали работу ПВО Skynex (фото, видео)

"Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины выполнили практические стрельбы из зенитного артиллерийского комплекса Skynex", - говорится в сообщении командывания Воздушных сил.

Как пишет Militarnyi, на кадрах видно, как военнослужащие Воздушных Сил снаряжают 35-мм боеприпасами пушечную установку, работают за пультом управления и на оптическую систему комплекса фиксируют поражение воздушной цели.

Что известно о ПВО Skynex

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО достаточно новая, поскольку была представлена ​​в ноябре 2021 года.

Главная задача Skynex - это противовоздушная оборона. Эти пушечные установки, прежде всего, используются для защиты важных стационарных военных объектов и, в частности, критической инфраструктуры.

ПВО Skynex во время стрельб в Украине (facebook.com/kpszsu)