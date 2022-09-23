Воздушные силы за сутки уничтожили семь БПЛА, включая иранские Shahed

За минувшие сутки украинские войска уничтожили семь беспилотников оккупантов. Четыре из них - беспилотники-камикадзе Shahed иранского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил .

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей: три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, которые оккупанты маркируют, как "Герань-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки украинская авиация совершила до 10 групповых авиаударов по разным направлениям. Вследствие чего уничтожено несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели.

Также ВСУ поразили до десяти позиций ПВО противника.