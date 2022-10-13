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Воздушные силы за сутки сбили почти 20 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов

Фото: воздушные силы за сутки сбили почти 20 дронов-камикадзе (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

За сутки, 12 октября, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных сил ВСУ уничтожены 19 дронов-камикадзе и 5 ударных вертолетов Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил.

В частности, ВСУ уничтожили 17 иранских Shahed-136 и два Zala Ланцет.

Авиация Воздушных сил продолжает поддерживать наступательные действия наших подразделений на различных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым составам горюче-смазочных материалов и боеприпасам, также живой силе.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожской области создали специальные мобильные и стационарные подразделения, занимающиеся борьбой с иранскими дронами-камикадзе.

Также мы писали, что во вторник, 11 октября, во время массированного удара по Украине наши защитники сбили 13 вражеских беспилотников, среди которых большая часть - иранские дроны "Shahed-136".

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Воздушные силы Украины